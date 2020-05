Violência entre claques de Benfica e Sporting repete-se ao longo dos anos. Recorde os vários episódios

Os confrontos entre as claques de Benfica e Sporting repetem-se ao longo dos anos. O histórico de 'duelos' fora e dentro dos estádios entre membros dos grupos tem deixado marcas e foram já vários os adeptos que morreram durante confrontos.Recorde alguns casos:O italiano Marco Ficini morreu atropelado quando acompanhou elementos da Juve Leo ao Estádio da Luz na madrugada de 22 de abril de 2017. Queriam atacar os rivais No Name Boys na véspera de um Sporting-Benfica.A final da Supertaça de futsal, a 30 de agosto de 2019, terminou com 18 detidos por participação em rixa após confrontos no pavilhão.O regresso da Taça de Honra de Lisboa, a 21 de junho de 2013, ficou marcado pela batalha de claques no Estoril. Três ficaram feridos.A 2 de abril de 2008, "um desejo de vingança entre claques" - tal como foi descrito pela PJ - levou quatro membros da Juve Leo à Luz, onde atiraram cocktails molotov às janelas da sede dos No Name Boys, que ficou destruída.A 18 de maio de 1996 (fez ontem 24 anos), Rui Mendes, do Sporting, foi atingido mortalmente por um very-light lançado por Hugo Inácio, do setor onde estavam os No Name Boys, na final da Taça de Portugal no Jamor.A 25 de fevereiro de 2008, João Sério (Grupo 1143 e Juve Leo) foi esfaqueado e queimado com uma tocha por membros dos No Name.