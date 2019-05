Violento choque em cadeia faz dois feridos na A28 em Esposende

Dois homens ficaram feridos ao início da tarde desta quinta-feira num aparatoso choque em cadeia na A28, na zona de Fonte Boa, em Esposende.Ao que oapurou, um camião avariado na faixa de rodagem, no sentido Porto-Viana do Castelo, terá sido a causa do acidente, que ocorreu às 12h50. Um ligeiro de mercadorias, que seguia no mesmo sentido, não se terá apercebido que o pesado estava imobilizado na faixa da direita e não conseguiu evitar o choque com a traseira.Após o embate, o carro foi projetado, acabando por provocar outro choque com um veículo que seguia também na auto-estrada. O condutor do primeiro carro, de 53 anos e o passageiro do segundo carro envolvido, um homem de 38 anos, sofreram ferimentos ligeiros.Ambas as vítimas foram assistidas no local, pelos bombeiros de Fão, e transportados depois ao Hospital de Viana do Castelo. O condutor do pesado saiu ileso.Os bombeiros de Esposende mobilizaram para o local um carro de desencarceramento, para ajudar a retirar os ocupantes dos carros acidentados. O trânsito esteve condicionado durante quase uma hora, no sentido Porto-Viana do Castelo.