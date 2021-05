Três viaturas ligeiras - duas de passageiros e uma de mercadorias - arderam este sábado de manhã, no parque de estacionamento de um centro comercial em Évora.A origem do incêndio ainda é desconhecida, mas poderá ter resultado de um curto circuito numa das viaturas, enquanto todos os proprietários faziam compras naquele espaço comercial.Estiveram no local oito operacionais dos Bombeiros Voluntários de Évora, acompanhados por três viaturas, e a PSP, que tomou conta da ocorrência.Não há vítimas a lamentar.O alerta foi dado às 9h50.