Um homem de 44 anos, de Tomar, vai ser julgado no Tribunal de Santarém por tráfico, num processo em que a droga foi encontrada após o arguido ter sido assaltado, espancado com violência e deixado amarrado. O caso remonta a junho de 2018, quando o homem estava no quintal da sua casa e foi abordado por outro que chegou ao volante de um táxi e lhe perguntou se vendia cães.









