Vítima e PSP caçam ladrão de telemóveis em Lisboa

Um ladrão de telemóveis que tentou extorquir uma das vítimas que tinha assaltado horas antes foi detido pela PSP de Lisboa quando caiu numa armadilha. Ficou sem o dinheiro nem o aparelho roubado e agora vai responder por crimes de roubo e extorsão, pelos quais já está em prisão preventiva.





O assalto inicial ocorreu na madrugada de quinta-feira, no Cais do Sodré. O assaltante, de 28 anos, usou uma faca para roubar o telemóvel a um jovem. Horas depois, a vítima entrou em contacto com o ladrão, que fingiu ter encontrado o aparelho e exigiu uma quantia elevada para o devolver. Com o encontro marcado para a zona da Mouraria, a vítima contactou a PSP, que monitorizou o mesmo. Mas logo o jovem reconheceu o homem que o tinha assaltado horas antes e os agentes detiveram o suspeito, na posse do telemóvel.