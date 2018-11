Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Viúva de triatleta acusa marido de traição com outras mulheres

Mulher revela ainda as condições em que vive na prisão.

10:49

Rosa Grilo, suspeita de ter assassinado o marido, deu uma entrevista à TvMais onde acusa o triatleta de traição.



"A nossa relação ficou diferente há alguns anos, depois do nascimento do nosso filho. Mas sempre fomos amigos e companheiros em tudo. Não sei se pela 'crise dos 50', o Luís mudou muito, talvez também eu tenha mudado. O Luís começou a ter outras mulheres e eu soube sempre, mas sempre achei que um casamento não se deita fora de um momento para o outro por causa de uma parvoíce", disse.



Quando questionada sobre o facto de Luís Grilo saber do seu relacionamento com António Joaquim, a suspeita confirmou: "O Luís sabia, tal como eu sempre soube das traições dele. Fomos fingindo que estava tudo bem, pelo menos até o menino [filho] ser mais velho".



Rosa Grilo está presa no Estabelecimento Prisional de Tires e conta que está sozinha na cela e que é ela quem faz a limpeza da mesma. "Passo o tempo a lavar tudo", revela.



A viúva do triatleta conta ainda que a comida na prisão "é péssima" e conta que há "duas ou três senhoras" que não lhe falam por considerarem "inferior" pelo tipo de crime pela qual foi detida.