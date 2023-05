Wikipédia tem de eliminar ligação de empresário ao Chega

A Wikipédia tem de eliminar todo o conteúdo que relacione o empresário açoriano César de Paço, de 57 anos, com o Chega, nomeadamente a ligação a dirigentes do partido liderado por André Ventura, a doação de 10 480,50 euros e a participação num comício no dia 25 de janeiro de 2020, no Porto. Por ordem do Tribunal da Relação de Lisboa, que apreciou uma providência cautelar interposta por César de Paço, a enciclopédia online tem ainda de eliminar o conteúdo relacionado com o eventual apoio ao Movimen- to Zero (“extrema-direita, conotado com as forças de segurança”) e “factos de índole criminal alegadamente praticados pelo requerente”, ocorridos em 1989 - acusação por roubo qualificado de um relógio ao pai de uma antiga namorada, segundo a Wikipédia “com valor aproximado de um milhão e quinhentos mil escudos [21 300 euros]”, e a sua tramitação processual subsequente;









