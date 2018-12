Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Workshops do Careto promovem candidatura à UNESCO

Tradição quer ser Património Cultural Imaterial da Humanidade. Resultados em 2019.

Por Tânia Rei | 10:17

'Pelo fio da lã se conhece o Careto’, assim se chamou a primeira ação, em forma de workshop, que decorreu na Casa do Careto, em Podence, Macedo de Cavaleiros, inserida no plano de salvaguarda da tradição, agora candidata a Património Cultural Imaterial da Humanidade da UNESCO. Os resultados das candidaturas vão ser conhecidos em novembro do próximo ano, na Colômbia.



A lã é o principal elemento do fato do Careto - constituído por uma manta coberta com franjas coloridas. "Hoje, [as mantas] são feitas, essencialmente, com lã sintética. Queremos sensibilizar para que esse recurso natural volte a ser usado", conta ao CM Patrícia Cordeiro, coordenadora técnica da candidatura do Entrudo Chocalheiro.



Ludovina Rocha, da Associação de Desenvolvimento da Terra Quente, parceira na iniciativa, explica porque é que a ancestralidade de trabalhar a lã está a cair em desuso: "É mais caro o processo de transformação e não tem valor comercial. Os pastores, muitas vezes, preferem deitá-la fora do que a recolher para lavar e tratar."



Gabriel Almeida é de Podence e tem 8 anos. Sentado ao tear, foi uma das crianças a aprender a técnica de enfiar os fios para fazer as franjas do fato. No Carnaval vai vestir-se pela primeira vez de Careto.



"Acho que a experiência vai ser muito boa. Agora vou dar mais valor à lã", disse. Como professor teve Luís Filipe Costa, de 33 anos. "Tinha a idade deles quando a minha mãe me ensinou. Temos de transmitir aos mais novos estes conhecimentos", referiu.



Para o ano esperam-se mais workshops, desta vez sobre as máscaras e sobre os chocalhos, que compõem o Careto.