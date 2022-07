Zona da VCI do Porto onde camião capotou vai ser reparada esta noite

A Infraestruturas de Portugal (IP) vai realizar, entre as 22h00 desta sexta-feira e as 06h00 de sábado, trabalhos de reparação do pavimento da Via de Cintura Interna (VCI), no Porto, onde na quinta-feira um camião tombou, espalhando milhares de garrafas de vidro.

Fonte da IP disse à agência Lusa que a empresa tem vindo a fazer "reparações pontuais ao longo de toda a VCI durante as madrugadas", mas tendo em conta o ocorrido na quinta-feira, a reparação na zona de Ramalde será feita "já esta noite".

A mesma fonte admitiu que esta intervenção possa causar constrangimentos de trânsito, mas sublinhou que foi escolhido este horário "para minimizar o impacto ao máximo".

Na quinta-feira, a VCI, no Porto, esteve cortada ao trânsito desde as 13h30 na zona de Ramalde no sentido Arrábida/Freixo, devido ao despiste de um camião que largou vidro na estrada, disse fonte da PSP.

O acidente ocorreu na zona de Ramalde e a carga espalhada na estrada obrigou ao fecho desse troço de estrada até cerca das 19:00, mais de seis horas depois do corte.

Na quinta-feira, cerca das 17h40, fonte da Câmara do Porto disse à Lusa que a máquina deslocada para limpar os vidros largados pelo despiste do camião furou um pneu.

O camião que tombou pertence à empresa Paulo Santos e Filhos.

A empresa, num primeiro esforço para resolver o problema que imediatamente causou filas de quilómetros na via rápida que atravessa do Porto, fez seguir para o local uma máquina para começar a remoção das garrafas, mas, assim que chegou, "imediatamente furou um pneu, revelando infrutíferas as tentativas para o recauchutar, pelo que está inutilizada para a função", acrescentou a fonte.

A limpeza, lavagem e varredura do piso acabou por ser feita com recurso uma retroescavadora do Batalhão de Sapadores do Porto.

Não foram registados feridos.