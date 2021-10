Despiste na VCI no Porto condiciona trânsito no sentido Arrábida-Freixo

Um carro despistou-se esta manhã na Via de Cintura Interna (VCI), no sentido Arrábida-Freixo, no Porto e provocou vários constrangimentos no trânsito naquela zona.O acidente ocorreu por volta das 7h e duas faixas de rodagem chegaram mesmo a estar cortadas ao trânsito. Uma delas foi, entretanto, reaberta pela PSP.Não se registaram feridos, mas a viatura teve de ser rebocada.Além deste despiste, verificaram-se outros acidentes na VCI e na A1 que, embora de menor dimensão, também condicionaram o fluxo de trânsito.