Um carro incendiou-se esta manhã na Via de Cintura Interna (VCI), no Porto, e está a condicionar o trânsito no sentido Freixo-Arrábida, junto ao Mercado Abastecedor.Os bombeiros conseguiram apagar as chamas e prosseguem com trabalhos de limpeza da via.A viatura ficou totalmente destruída.O condutor conseguiu sair do carro e não existem feridos a registar.As autoridades estiveram no local e estão a averiguar as causas do incêndio.