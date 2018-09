Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

IPMA eleva para vermelho aviso de chuva nas ilhas do grupo Ocidental dos Açores

Centro da tempestade tropical poderá passar mais próximo das Flores e Corvo.

11:15

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) elevou hoje de manhã para vermelho o aviso de precipitação para as ilhas do grupo ocidental dos Açores devido à passagem do furacão "Helene", neste fim de semana.



O aviso vermelho é o mais elevado dos avisos meteorológicos e representa uma situação meteorológica de risco extremo.



De acordo com um comunicado do IPMA, o aviso vermelho para as Flores e o Corvo referente a precipitação vai vigorar das 12h00 às 00h00 de sábado.



A meteorologista Vanda Costa, da delegação do IPMA nos Açores, explicou à agência Lusa que o nível de aviso foi elevado porque, segundo as novas previsões, é expectável que "ocorra mais precipitação no grupo Ocidental, já que está previsto que o centro da tempestade tropical possa passar mais próximo das ilhas" deste grupo.



No seu último comunicado, de quinta-feira à noite, o IPMA adiantava que a tempestade tropical "Helene" estava a deslocar-se para norte com uma velocidade de 30 quilómetros por hora, acrescentando que os mais recentes dados indicam um desvio da trajetória mais para leste do que o previsto no comunicado anterior.



Por isso, é provável (probabilidade entre 40% e 70%) que o centro da tempestade atravesse a zona entre os grupos Ocidental e Central, aumentando a intensidade do vento e a agitação marítima, sendo pouco provável (probabilidade entre 20% e 40%) que o centro da tempestade passe pelo grupo Oriental.



Foram ainda emitidos avisos laranja para as Flores e Corvo devido à agitação marítima e ao vento durante este fim de semana.



Para o grupo Central (Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial), o IPMA emitiu ainda avisos amarelo e laranja tendo em conta as previsões de chuva forte, vento e agitação marítima.



No grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria), foram emitidos avisos amarelos por causa da chuva e vento.



O aviso laranja é o segundo mais grave de uma escala de quatro e indica situação meteorológica de risco moderado a elevado. O aviso amarelo, o terceiro mais grave, representa uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.