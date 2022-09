Muita chuva e vento forte nos próximos dias

O ciclone extratropical ‘Danielle’, que se está a aproximar de Portugal, vai originar nos próximo dias "precipitação, por vezes forte, acompanhada de trovoada e rajadas fortes de vento", na ordem dos 65/75 km/hora, informou este domingo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).A partir de quarta-feira (dia 14), as previsões indicam que irão diminuir as quantidades de precipitação acumulada. Já agitação marítima irá aumentar com ondas de oeste/sudoeste entre 2,5 e 3,5 metros de altura, a partir da tarde desta segunda-feira.A Proteção Civil, em comunicado, deixou vários conselhos: garantir uma adequada fixação de andaimes, placards e outras estruturas suspensas; ter especial cuidado na circulação e permanência junto de áreas arborizadas e junto da orla costeira e zonas ribeirinhas vulneráveis; não praticar atividades relacionadas com o mar, como pesca desportiva, e passeios à beira-mar; garantir a desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais; adotar uma condução defensiva, tendo especial cuidado com a possível acumulação de neve e lençóis de água; não atravessar zonas inundadas.