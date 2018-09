Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

35 graus é temperatura máxima esperada em Portugal Continental

Há registo de uma descida da temperatura no litoral, segundo informação divulgada pelo IPMA.

Por Lusa | 07:22

O IPMA prevê para esta sexta-feira nebulosidade matinal no litoral Norte e Centro, instabilidade durante a tarde, em especial no interior, e uma descida de temperatura no litoral.



As temperaturas máximas vão chegar aos 35º (Santarém) e as mínimas descem até aos 13º (Braga).



Nos Açores, o IPMA prevê períodos de céu muito nublado, mas com abertas, e aguaceiros em todo o arquipélago. As temperaturas vão variar entre os 21º e os 27º (Ponta Delgada e Angra do Heroísmo).



Para a Região Autónoma da Madeira está previsto céu geralmente pouco nublado, apresentando períodos de maior nebulosidade nas vertentes norte, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos, e na ilha de Porto Santo, com os termómetros a subirem até aos 29º no Funchal e aos 26º em Porto Santo. As mínimas não descem abaixo dos 22º.