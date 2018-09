Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Temperatura máxima chega aos 35 graus em Portugal Continental

Risco elevado de exposição aos raios UV em quase todo o território esta quinta-feira.

Por Lusa | 07:40

De acordo com as previsões do IPMA, em Portugal continental está prevista para esta quinta-feira uma pequena subida da temperatura mínima no interior Norte e litoral Centro e uma pequena descida da temperatura máxima nas regiões do litoral. os termómetros vão subir até aos 35 graus celsius (máxima em Santarém) e as temperaturas mínimas não vão descer abaixo dos 14º (Bragança).



Nos Açores, o IPMA prevê aguaceiros em todo o arquipelago e condições favoráveis à ocorrência de trovoadas nas ilhas dos grupos Ocidental (Flores e Corvo) e Central (Terceira, Graciosa, S, Jorge, Pico e Faial). As temperaturas vão variar entre os 21º (mínima em Ponta Delgada) e os 27º (máxima em Angra do Heroísmo).



Para a Madeira está previsto céu geralmente pouco nublado e vento fraco a moderado, com os termómetros a subirem até aos 27º no Funchal e 26º em Porto Santo.





16 concelhos de Santarém, Castelo Branco, Portalegre e Faro em risco máximo de incêndio

16concelhos dos distritos de Santarém, Castelo Branco, Portalegre e Faro estão esta quinta-feira em risco máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



Um dia depois de o Governo ter anunciado que o dispositivo de combate aos fogos rurais vai ser prolongado na sua capacidade máxima até 15 de outubro devido às previsões meteorológicas, o IPMA coloca em risco muito elevado de incêndio cerca de 70 municípios dos distritos do interior Norte e Centro e da região do Alentejo.



Em risco elevado estão esta quinta-feira cerca de 90 concelhos de Viana do Castelo, Vila Real, Bragança, Porto, Aveiro, Coimbra, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Santarém, Lisboa, Évora, Beja e Faro.



O cálculo é feito com base nos valores observados às 13h00 em cada dia relativamente à temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.



O IPMA prevê para esta quinta-feira condições de instabilidade durante a tarde, mais prováveis nas regiões do interio.



Devido à previsão de tempo quente, com as temperaturas superiores ara esta época do ano e baixa possibilidade de precipitação, e considerando a prorrogação até 15 de outubro do período crítico no âmbito do Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios, o Governo determinou o prolongamento do Nível de Empenhamento Operacional (Reforçado) Nível IV.