Os Bombeiros de Monção resgataram um homem encurralado pela subida do nível de água na Ponte de Troporiz, este sábado.Desde o início da manhã, os operacionais acorreram a diversas ocorrências relacionadas com o mau tempo, entre as quais uma inundação no parque das Caldas e quedas de árvore em vários pontos do concelho.Este fim de semana, dez distritos, entre os quais o de Viana do Castelo, estão sob aviso vermelho , o mais grave da escala, devido à previsão de agitação marítima.