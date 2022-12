Proteção Civil alerta para a possibilidade de inundações e para ventos que podem atingir os 100 quilómetros por hora

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) alertou esta segunda-feira para as condições meteorológicas adversas referindo que "não é de descartar inundações em meio urbano" durante a noite.

Num ponto de situação das ocorrências relacionadas com o mau tempo que está a afetar Portugal continental, o comandante nacional de Emergência e Proteção Civil, André Fernandes, disse que está previsto um quadro meteorológico severo com maior incidência a partir das 23h00 de segunda até às 06h00 de terça-feira.

"Vamos ter vamos ter um quadro meteorológico severo com maior incidência a partir das 23h00 de segunda-feira e durante a madrugada de amanhã e a manhã do dia de amanhã", salientou.

O comandante nacional de Emergência e Proteção Civil alertou ainda para os ventos fortes nas zonas altas que poderão atingir os 100 quilómetros por hora e para a forte agitação marítima.

"Mantemos o quadro o quadro meteorológico com algum agravamento e manutenção das condições severas, nomeadamente na questão do vento forte com rajadas até 100 quilómetros nas terras altas", realçou, lembrando que "haverá uma rotação na agitação marítima".

De acordo com André Fernandes, todas as áreas litorais "ficarão suscetíveis à agitação marítima" devido à ondulação norte.

"Também a precipitação será intensa, com maior incidência nos distritos de Castelo Branco, Leira, Santarém, Portalegre, Lisboa, Setúbal, Évora e Beja", sendo "generalizada no território continental", afirmou.

André Fernandes salientou que se prevê chuva forte "em grande parte do país".

"Não é de descartar inundações em meio urbano, nas cidades, nas aldeias ou nas vilas e naquilo que é inundação em alguns leitos de rio", observou.

Segundo a ANEPC, as áreas com maior risco de inundação são: Caminha, Monção, Valença, Arcos de Valdevez e Ponte da Barca, em Viana do Castelo; Braga e Barcelos, distrito de Braga; Santo Tirso, no Porto; na zona do Douro; no Mondego; na bacia hidrográfica do Tejo; no Sado e em algumas ribeiras do Algarve.

No entanto, a proteção civil ativou o aviso laranja para o rio Liz, em Leiria, devido a possíveis inundações.

A proteção civil contabilizou 666 ocorrências entre as 00h00 e as 19h00 de segunda-feira. Os distritos de Viseu, Porto, Lisboa, Coimbra, Braga e Aveiro foram os mais afetados.

O comandante nacional de Emergência e Proteção Civil reiterou o apelo aos cidadãos para terem cuidado nas deslocações noturnas e para "não se aproximarem da linha de costa".