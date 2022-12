Túneis da João XXI, do Campo Grande e de Entrecampos devem encerrar devido a alerta de mau tempo

A Câmara Municipal de Lisboa aconselhou a população a "precauções redobradas", na sequência do aviso laranja de chuva forte entre as 21h00 de segunda-feira e às 09h00 de terça-feira, estando por decidir medidas de condicionamento de trânsito.

Os serviços municipais e agentes da Proteção Civil estão a preparar as equipas de reforço e a monitorizar a situação relacionada com o estado do tempo, e será realizado, pelas 20h00, um 'briefing' do Centro de Coordenação Operacional Municipal, para decidir medidas mais concretas de prevenção nos locais, indicou a diretora do Serviço Municipal de Proteção Civil de Lisboa, Margarida Castro Martins.

"Muito provavelmente, os túneis vão voltar a ser encerrados, preventivamente", afirmou à Lusa a responsável da Proteção Civil de Lisboa, referindo-se aos três túneis rodoviários que foram cortados ao trânsito no sábado devido ao mau tempo, designadamente na Avenida João XXI, Campo Grande e Entrecampos.

A Proteção Civil vai, também, monitorizar o túnel do Marques de Pombal, que na noite de sábado, por volta das 02h00, acabou por ser encerrado, voltando a abrir às 05h00, hora em que os outros três também reabriram, indicou a diretora do Serviço Municipal de Proteção Civil de Lisboa, referindo que os locais identificados como pontos negros em termos de inundações estão a ser monitorizados, nomeadamente a baixa de Alcântara e as avenidas 24 de Julho, Gago Coutinho e Estados Unidos da América.

Margarida Castro Martins disse que as equipas de Proteção Civil estão a preparar "um procedimento de condicionamentos e de desvio de trânsito" para responder a eventuais situações de inundação.

Em comunicado, a Câmara Municipal de Lisboa apela à população para que "tome precauções redobradas e siga os conselhos dos serviços municipais de Proteção Civil", indicando que os agentes de Proteção Civil e os serviços operacionais municipais e das juntas de freguesia estão "de prevenção para a mais pronta resposta à cidade".

O alerta da Câmara de Lisboa surge na sequência da informação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que emitiu vários avisos para o distrito de Lisboa, nomeadamente aviso laranja para esta noite e a próxima madrugada, das 21h00 de segunda-feira às 09h00 de terça-feira, com chuva por vezes forte acompanhada de trovoada, sendo o período mais crítico entre 00h00 e as 09h00 de terça-feira.

Até às 21h00 de segunda e na terça-feira, a partir das 09h00 até às 18h00, mantém-se a situação de aviso amarelo de precipitação, informou o município, acrescentando que há, ainda, aviso amarelo para agitação marítima para esta segunda, a partir das 07h20, e até terça-feira, às 06h00, "com ondas de oeste/sudoeste que podem atingir os quatro a cinco metros, e aviso amarelo de vento entre as 06h00 e as 12h00 de terça-feira, prevendo-se vento forte com rajadas que poderão atingir os 90 a 100 quilómetros por hora.

Também a Proteção Civil alertou esta segunta-feira para nova possibilidade de inundações e aumento dos caudais dos rios nos distritos de Leiria, Setúbal, Lisboa, Évora, Santarém e Portalegre, que estarão em alerta laranja devido às previsões de chuva persistente e forte.