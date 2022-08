Câmara de Nelas reutiliza água residual tratada para abastecer indústrias em período de seca

A Câmara de Nelas está a reutilizar água residual tratada para abastecimento de indústrias do concelho, no âmbito de um projeto de sustentabilidade do ciclo da água, que permite retirar pressão sobre o sistema de consumo doméstico.

Numa nota enviada esta segunda-feira à agência Lusa, a autarquia explicou que este projeto vai "ajudar a resolver os problemas quantitativos de água na origem do subsistema de abastecimento de Fagilde" e também "diminuir o stress hídrico" que os consumidores introduzem no sistema de abastecimento do concelho.

Em articulação com as empresas, o município implementou "um projeto que visa simultaneamente colaborar na solução do abastecimento de água às indústrias do concelho que dela necessitam para o seu processo produtivo, através da sua reutilização".