Capitania do Funchal recomenda que barcos permaneçam nos portos devido à agitação marítima

A Capitania do Funchal emitiu esta sexta-feira um aviso de agitação marítima forte, recomendando que as embarcações permaneçam nos portos de abrigo.

"Recomenda-se que os proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo", lê-se na informação divulgada pela Capitania do Funchal, que tem por base as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso está em vigor até às 06h00 de sábado, indica a capitania, acrescentando que a ondulação na costa norte irá aumentar gradualmente, podendo chegar aos 5 metros.

Já na costa sul, as ondas deverão ser de cerca de um metro, refere a informação do capitão do Porto do Funchal, José Guerreiro Cardoso.

O IPMA colocou a Madeira e o Porto Santo sob aviso amarelo até às 08:00 de sábado devido à agitação marítima, conforme consta no 'site' do instituto.