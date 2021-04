Céu nublado marca último sábado do mês

Para este sábado, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê céu geralmente muito nublado para todo o território português, com possibilidade de aguaceiros, pontualmente intensos.Durante a tarde, espera-se a ocorrência de trovoada e vento fraco a moderado. As temperaturas mínimas registarão uma ligeira subida e o vento será fraco a moderado.As temperaturas vão variar entre os 16 e os 24 graus de máxima, sendo Braga o distrito mais quente neste último sábado de abril. Para Lisboa, esperam-se 20 graus de temperatura máxima e no Porto, os termómetros não devem exceder os 21 graus.