A chuva poderá cair no Norte e Centro do País esta quarta-feira. Segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), está prevista chuva, sobretudo à tarde, nos distritos de Braga, Vila Real, Bragança, Guarda e Viseu.A temperatura vai baixar em todo o País deixando de haver distritos em aviso amarelo.