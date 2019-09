Chuva e temperaturas a chegar aos 28 graus em algumas regiões do país marcam esta terça-feira

equena subida da temperatura mínima". Na região sul está prevista uma "pequena subida da temperatura máxima".



O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para esta terça-feira chuva e céu nublado no centro e norte do país. Já na região sul, a chuva não deverá cair, estando o céu nublado pela manhã, e as temperaturas apresentam-se mais de verão chegando Faro aos 30 graus de máxima.No resto do país o IPMA prevê máximas entre os 28 graus (em Évora e Beja) e os 19 e 20 graus (na Guarda e em Viseu).No norte e centro do país está prevista uma "p