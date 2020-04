Chuva fraca e sol a espreitar: vai ser assim esta Sexta-feira Santa

Esta sexta-feira Santa pode contar com chuva, mas o sol também vai espreitar.



Lisboa, capital portuguesa, vai registar 13 graus de mínima e 21 de máxima. Já no Porto, os termómetros registam 13 graus de mínima e 18 de máxima.O distrito mais quente esta sexta-feira é Faro, com 21 graus de temperatura máxima.Já a Guarda conta com 8 graus Celsius de mínima e 15 de máxima, e é assim o distrito mais frio de Portugal continental.No arquipélago da Madeira pode contar com céu parcialmente nublado, com 21 graus de máxima em Porto Santo e 22 no Funchal.Já nos Açores, o IPMA prevê céu pouco nublado. As temperaturas vão variar entre os 18 graus na Horta, 19 em Ponta Delgada e Angra do Heroísmo e 20 graus em Santa Cruz das Flores.