Vaga de calor proveniente da deslocação da depressão extratropical ‘Alex’ a partir do Norte de África, sobe termómetros até aos 40 graus mas traz fins de dia com precipitação e granizo no Interior, Norte e Centro do país.



De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) este sábado, Bragança, Viseu, Évora, Porto, Guarda, Vila Real, Santarém e Viana do Castelo vão ter um clima tropical este fim de semana, com alerta amarelo para todos exceto Bragança face ao tempo quente e trovoada, que recebe alerta laranja, com previsão de granizo.







A vaga de calor chega de uma forma súbita, com um aumento da temperatura na ordem dos sete graus. No sábado, os concelhos do Interior do Norte, do Centro e do Algarve estão sob risco elevado de incêndio. A deslocação da depressão extratropical ‘Alex’ poderá provocar agitação marítima nos próximos dias.



Em Alfândega da Fé, em Gouveia, já há relatos de chuva forte e granizo.