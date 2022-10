O distrito de Lisboa esteve, duas horas durante a manhã deste sábado, sob alerta laranja decretado pelo IPMA devido à chuva intensa. As zonas ribeirinhas da cidade ficaram alagadas.O passeio que liga o Terreiro do Paço ao Cais do Sodré, junto ao rio Tejo, ficou completamente alagado, obrigando os pedestres a usar a estrada para circular.Os Bombeiros Sapadores de Lisboa registaram cerca de 50 ocorrências nas últimas horas, sobretudo relacionadas com queda de árvores e inundações.