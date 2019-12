Chuva obriga ao corte de estrada espanhola entre Puebla de Sanabria e Bragança

O mau tempo provocado pela tempestade Elsa obrigou ao corte da estrada espanhola ZA-921 que liga Puebla de Sanabria, em Zamora, e Bragança junto à fronteira de Rio de Onor.

A estrada espanhola encontra-se cortada ao trânsito desde as 07h30 entre os quilómetros 14 e 15 devido ao aumento do caudal do rio de Onor que atingiu a via.

De acordo com a Junta da Autonomia de Castilha e Leão, devido às fortes chuvas que se fizeram sentir deste quinta-feira, a mesma estrada está também cortada junto a Valverde e Los Valles.

A passagem da depressão Elsa na Península Ibérica, em deslocação de norte para sul, provocou desde quarta-feira em Portugal dois mortos, um desaparecido e deixou 70 pessoas desalojadas, registando-se até à manhã de hoje mais de 6.200 ocorrências.

Num balanço feito à agência Lusa cerca das 09h00, o comandante Paulo Santos, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), explicou que foram registadas 6.237 ocorrências desde quarta-feira, com os distritos do Porto, Viseu e Lisboa a serem os mais afetados.

O responsável destacou como ocorrências principais as quedas de árvores, movimentos de terras, inundações e quedas de estruturas. O mau tempo provocou também danos na rede elétrica, afetando a distribuição de energia a milhares de pessoas, em especial na região Centro.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) tem hoje sob aviso laranja (o segundo mais grave) 12 distritos de Portugal continental e a costa norte da Madeira devido sobretudo à agitação marítima.

Leiria, Santarém e Portalegre estão sob aviso laranja também devido às previsões de precipitação forte, entre as 12h00 e as 15h00 nos dois primeiros casos e entre as 12h00 e as 18h00 no caso de Portalegre.

O IPMA alertou também para os efeitos de uma nova depressão, denominada Fabien, que atingirá Portugal no sábado, explicando que o Norte e o Centro serão as zonas do país mais afetadas, estando previstos intensos períodos de chuva e vento forte de sudoeste.

O vento por atingir 90 km/hora no litoral norte e centro e 120 km/hora nas terras altas, aguardando-se que a agitação marítima associada ao Fabien se sinta na costa ocidental, em especial no litoral norte.

Segundo o IPMA, os efeitos da depressão Fabien não deverão ter em Portugal continental a mesma intensidade do que os da tempestade Elsa, prevendo-se uma melhoria gradual do estado do tempo a partir de domingo.