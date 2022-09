A chuva tardou em aparecer, após um verão muito quente e seco, mas tudo aponta que se vai manter pelo menos até sábado. Esta segunda-feira choveu com alguma intensidade em algumas zonas do País. A chuva, acompanhada por vento, por vezes com rajadas fortes, provocou mais de 270 ocorrências, entre quedas de árvore e inundações rápidas.













Todos os distritos do continente bem como os grupos Ocidental (Flores e Corvo) e Central (São Jorge, Terceira, Faial, Pico e Graciosa) dos Açores estiveram esta segunda-feira sob aviso amarelo devido a “linhas de instabilidade” associadas ao ciclone extratropical ‘Danielle’. Os distritos do Porto, Viseu, Leiria, Lisboa e Setúbal foram aqueles onde se registaram mais ocorrências.