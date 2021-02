Sol a espreitar e descida das temperaturas mínimas no arranque da última semana do mês

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para o arranque da semana céu em geral pouco nublado, apresentando períodos de maior nebulosidade na região Sul e, durante a tarde, nas regiões Norte e Centro. Possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos na região Sul,

Os termómetros vão registar uma descida da temperatura mínima e uma pequena subida da temperatura máxima.

Os distritos de Setúbal, Beja e Faro vão estar com aviso amarelo até às 09h00 desta segunda-feira devido à previsão de agitação marítima com ondas de noroeste com 4 a 5 metros.

Lisboa vai contar com seis graus de mínima e 15 de máxima. No Porto as temperaturas vão variar entre os 5 e os 15 graus.

O distrito de Bragança vai registar temperaturas negativas esta segunda-feira. Segundo a previsão, os termómetros vão oscilar entre os -2 e os 11 graus.

Para a Madeira, o IPMA prevê céu muito nublado, períodos de chuva, tornando-se fraca e pouco frequente a partir do início da manhã, vento moderado de sudoeste, tornando-se fraco a moderado do quadrante oeste, soprando por vezes forte nas terras altas, com rajadas até 80 quilómetros por hora até ao início da manhã e subida de temperatura.



Também a Costa Norte da Madeira e a ilha do Porto Santo estão sob aviso amarelo por causa da agitação marítima com ondas de noroeste com 4 a 5 metros até às 09h00 desta segunda-feira.

Já nos Açores, a previsão aponta para chuva em todo o arquipélago. Os grupos central e ocidental estão sob aviso amarelo devido ao vento e precipitação fortes. No primeiro grupo o aviso de chuva vigora até às 12h00 desta segunda-feira; no caso do segundo grupo, os avisos de chuva e vento estendem-se até às 21h00. O aviso nos grupos ocidental (Flores e Corvo) e central (Graciosa, Terceira, S. Jorge, Pico e Faial) dos Açores, por causa da agitação marítima, prolonga-se até às 06h00 de quarta-feira.



As temperaturas vão variar entre os 11 e os 18 graus em Santa Cruz das Flores, entre os 12 e os 17 na Horta, entre os 15 e os 18 em Angra do Heroísmo e os 14 e os 17 em Ponta Delgada.