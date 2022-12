Circulação de comboios suspensa na Linha do Douro entre Pinhão e Régua

A circulação de comboios na Linha do Douro está suspensa entre o Pinhão e a Régua devido à queda de pedras para a via, disse à Lusa fonte da Infraestruturas de Portugal (IP).

De acordo com a IP, a circulação está interrompida para intervenção da equipa de manutenção.

A queda de pedras ocorreu entre os quilómetros 115,500 e 115,800 da via.

Oito distritos do Norte e Centro de Portugal continental estão sob aviso amarelo por causa da chuva e, nalguns casos, devido ao vento e à agitação marítima, indicou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo o IPMA, estão sob aviso amarelo (o terceiro na escala) os distritos de Viseu, Porto, Vila Real, Viana do Castelo, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga.

Os avisos por causa da chuva estão ativos até às 09h00 desta sexta-feira e, depois, estendem-se à passagem de ano em Braga, Viana do Castelo e Porto (das 18h00 de sábado às 09h00 de domingo), assim como Aveiro (22h00 de sábado às 12h00 de domingo). No primeiro dia do ano (09h00/18h00) está ativo um aviso amarelo em Viseu, Vila Real, Leiria e Coimbra.

O IPMA também colocou sob aviso amarelo, mas por causa do vento, desde o final de dia desta sexta-feira e até à manhã de sábado, os distritos do Porto, de Aveiro, de Braga e de Viana do Castelo.

Há ainda avisos amarelos ativos para a entrada do novo ano em Leiria, Viana do Castelo e Porto.