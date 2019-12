Deslizamento de terra interdita bancada nascente do Estádio do Mar

A bancada nascente do Estádio do Mar vai estar interdita ao público no jogo Leixões-Cova da Piedade, da II Liga de futebol, devido a um deslizamento de terra ocorrido durante a madrugada, informou esta sexta-feira o clube de Matosinhos.

A interdição da bancada no jogo de sábado, às 17h00, ocorre "por motivos de segurança", enquanto se aguarda pela "inspeção técnica para ver se a estrutura ficou danificada", disse à agência Lusa fonte da SAD.

Em face do sucedido para o jogo da 14.ª jornada da II Liga, apenas estará aberta a bancada poente, para onde "serão encaminhados todos os adeptos que queiram assistir ao jogo", inclusive os que "acompanharão a equipa visitante", acrescentou a mesma fonte.

"Já contactamos a Liga [de clubes] e o Cova da Piedade a dar conta do sucedido", disse.

A passagem da depressão Elsa, em deslocação de norte para sul, provocou em Portugal dois mortos, um desaparecido e deixou perto de 80 pessoas desalojadas, registando-se entre quarta-feira e as 12h00 de hoje cerca de 7.000 ocorrências, na sua maioria inundações e quedas de árvores.

Num balanço feito ao início da tarde, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) referiu que os distritos mais afetados são Porto, Viseu, Aveiro, Coimbra, Braga e Lisboa.

Segundo a Proteção Civil, até às 20h00 deverá verificar-se um agravamento do estado do tempo, sendo depois expectável que a situação comece a estabilizar.

O mau tempo provocou também danos na rede elétrica, afetando a distribuição de energia a milhares de pessoas, em especial na região Centro.