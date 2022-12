Dezassete pessoas retiradas da Banática, Almada, por precaução

O concelho de Almada, no distrito de Setúbal, registou 76 ocorrências relacionadas com o mau tempo e 17 pessoas foram retiradas da localidade da Banática, por precaução, disse à Lusa a presidente da autarquia.

Segundo Inês de Medeiros (PS), perante a possibilidade de um desabamento na zona, a Proteção Civil municipal, que tem estado no terreno a avaliar as ocorrências, decidiu que seis agregados familiares, num total de 17 pessoas, tinham de ser retirados da Banática, uma localidade da freguesia da Caparica.

"Por causa da possibilidade de desabamento de vertentes e por uma questão de precaução, a Proteção Civil notificou as pessoas", explicou a presidente da Câmara Municipal de Almada, adiantando que todos tinham resposta familiar de alojamento.

Além destes casos de saída obrigatória, outros moradores foram aconselhados a sair das suas habitações e a encontrar uma outra solução provisória.

A decisão da Proteção Civil surgiu após a queda de uma pedra da arriba sobre dois carros.

A chuva intensa e persistente que caiu de madrugada causou hoje centenas de ocorrências, entre alagamentos, inundações, quedas de árvores e cortes de estradas nos distritos de Lisboa, Setúbal e Portalegre, onde há registo de vários desalojados.

Na zona de Lisboa a intempérie causou condicionamentos de trânsito nos acessos à cidade, que levaram as autoridades a apelar às pessoas para permanecerem em casa quando possível e para restringirem ao máximo as deslocações.

No distrito de Santarém, a chuva fez aumentar os caudais do rio Tejo, levando a Comissão Distrital de Proteção Civil a acionar o Plano Especial de Emergência para Cheias na Bacia do Tejo, dado o risco "muito significativo" de galgamento das margens do rio. Nesta bacia hidrográfica e na do Douro foi ativado o alerta amarelo.

Em Campo Maior, no distrito de Portalegre, a zona baixa da vila ficou alagada e várias casas foram inundadas, algumas com água até ao teto, segundo a Câmara Municipal, que prevê acionar o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil.