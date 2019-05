As temperaturas máximas vão rondar os 33 graus em alguns pontos do País este domingo, de acordo com informação avançada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera.Em dia de eleições europeias, são esperadas temperaturas máximas a rondar os 31 graus em Lisboa, 24 para o Porto, 26 para Faro, 32 para Évora e Beja e 33 em Santarém.Durante a próxima semana as temperaturas vão continuar a aumentar, atingindo os 37 graus, de acordo com a mesma fonte.