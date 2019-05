Temperaturas máximas chegam aos 33 graus em fim de semana de verão

O calor voltou e desta vez parece que veio para ficar. Este fim de semana, são esperadas máximas de 33 graus Celsius em alguns concelhos do País.Segundo avança o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), este sábado são esperadas máximas de 29 graus para Lisboa, 24 para o Porto, 25 para Faro e 31 para Santarém (que será o distrito que regista as temperaturas mais elevadas).Já para domingo, são esperadas temperaturas máximas a rondar os 31 graus para Lisboa, 24 para o Porto, 26 para Faro, 32 para Évora e Beja e 33 para Santarém.Apesar do calor que se irá fazer sentir durante todo o fim de semana, a mesma fonte não coloca nenhum distrito do país em aviso devido ao tempo quente.Durante a próxima semana as temperaturas vão continuar a aumentar, atingindo os 37 graus.