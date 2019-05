Semana termina com calor. Termómetros atingem os 30 graus esta sexta-feira

Com períodos de céu pouco nublado, vai sentir-se uma pequena subida da temperatura máxima esta sexta-feira, principalmente na região Norte e interior Centro do País.Apesar da formação de neblina ou nevoeiro matinal, os termómetros vão atingir os 30 graus neste último dia da semana, nomeadamente em Évora e Faro, segundo informações fornecidas pelo IPMA.O distrito mais frio esta sexta-feira é Sagres, com as temperaturas a variarem entre os 14 e os 21 graus.O IPMA alerta para a possibilidade de ventos moderados a fortes e com rajadas no litoral oeste e terras altas.