Verão em Portugal vai ter longas vagas de calor com temperaturas a atingir os 43º

O verão em Portugal vai ter longas vagas de calor, com dias a atingirem os 43 graus. Esta começará em junho na Península Ibérica e vai alastrar-se posteriormente ao Norte e Este da Europa.Se por um lado estas elevadas temperaturas convidam à exposição ao sol e à praia, os meteorologistas da AccuWeather deixam um aviso: há um elevado risco de incêndio na Península Ibérica uma vez que associado ao calor que terá início em junho a chuva não irá aparecer.As áreas de grande risco de fogos vão prolongar-se ao Norte de Portugal e de Espanha, bem como dos Alpes para a Alemanha e a República Checa.A vaga de calor vai ser "mais persistente" do que no verão passado, ou seja, em vez de durarem apenas uma semana irão prolongar-se no tempo, aumentando o risco.França, Bélgica e Holanda terão temperaturas a chegar aos 38 graus ou 40 graus. De acordo com o meteorologista Tyler Roys, para Portugal e Espanha os dias prolongados de calor chegam aos 43 graus "ou mais".Durante estas ondas de calor, o site aconselha que as pessoas bebam bastante água, se resguardem na sombra e vistam roupa leve.