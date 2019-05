A chuva e a descida de temperaturas estão de regresso em vários concelhos do País esta terça-feira.De acordo com informação avançada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera, para além de uma ligeira descida das temperaturas, são esperados aguaceiros e céu muito nublado na zona litoral oeste a sul do cabo Carvoeiro até meio da manhã.Para Lisboa são esperadas máximas de 23 graus e períodos de aguaceiros. No Porto, a temperatura máxima pode atingir os 20 graus e em Faro os 26 graus.