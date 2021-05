Este domingo, e Dia da Mãe, está marcado por céu nublado e máximas de 22 graus, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



Segundo o IPMA, o céu vai estar nublado de Norte a Sul do País, por vezes com nuvens altas. Para Lisboa são esperadas máximas de 19 graus, 16 para o Porto, 22 para Faro, que será o distrito mais quente.

