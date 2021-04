Eixo do planeta Terra em constante mudança devido às alterações climáticas, revela estudo

Geophysical Research

velocidade média da deriva polar de 1995 a 2020 aumentou cerca de 17 vezes em relação à registada de 1981 a 1995. Este fenómeno é explicado pelo gradual aumento da massa de água na superfície terrestre (subida média das águas do mar), resultante do derretimento do gelo dos polos terrestres e perda de 7,5 mil milhões de toneladas de gelo.



Embora o grau de mudança do eixo da Terra não seja sentido pelo ser humano a ponto de afetar a vida diária, a pesquisa sugere que as alterações climáticas poderão ter repercussões sérias na disponibilidade de recursos naturais, inclusive no ciclo da água, prejudicando o bom funcionamento dos ecossistemas.







O planeta Terra está a alterar o seu movimento de rotação sob o próprio eixo devido ao crescente derretimento dos glaciares de ambos os polos, segundo o novo estudo daLetters.A investigação explica a forma como a alteração do movimento terrestre sob o próprio eixo resultou na chamada "deriva polar", tendo em conta os recentes dados divulgados pela 'Gravity Recovery and Climate Experiment', a missão iniciada pela NASA em 2002, que analisa as alterações das forças gravitacionais do globo terrestre.Os investigadores do estudo conseguiram perceber que a