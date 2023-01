Estradas do maciço central da serra da Estrela reabriram ao trânsito

As estradas de acesso ao maciço central da Serra da Estrela reabriram esta segunda-feira ao trânsito, depois de terem sido encerradas, no domingo , devido à queda de neve, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

Segundo o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela, a circulação rodoviária foi restabelecida às 10h15 desta segunda-feira.

A neve que caiu no domingo na serra da Estrela levou ao corte, pelas 22h45, dos troços rodoviários números 11, 12 e 13, que fazem a ligação Piornos -- Torre e Torre -- Lagoa Comprida.

A mesma fonte referiu à Lusa que a circulação rodoviária nos referidos troços rodoviários foi esta segunda-feira restabelecida "depois de reunidas as condições para a sua reabertura, apesar de haver muito nevoeiro".

Os distritos do Porto, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga vão passar de aviso laranja para vermelho a partir das 21:00 de terça-feira devido à agitação marítima, anunciou esta segunda-feira o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Faro, Setúbal e Beja estão sob aviso amarelo por causa da agitação marítima forte até às 18h00 desta segunda-feira, passando depois a aviso laranja até às 00h00 de quinta-feira.

Sob aviso laranja estão ainda os distritos de Castelo Branco e da Guarda devido à previsão de vento de oeste com rajadas até aos 120 quilómetros por hora nas terras altas entre as 21h00 desta segunda-feira e as 06h00 de terça-feira.

O IPMA emitiu também aviso amarelo para os distritos de Bragança, Viseu, Porto, Faro, Vila Real, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga entre as 21h00 desta segunda-feira e as 03h00 de terça-feira por causa do vento forte, prevendo-se rajadas até 100 quilómetros por hora nas terras altas.

Os distritos de Braga, Coimbra, Aveiro, Castelo Branco, Viana do Castelo, Vila Real, Guarda, Porto, Viseu e Bragança também estão sob aviso amarelo por causa da queda de neve acima de 800/1000 metros, descendo a quota a partir do final da tarde para os 500/700 metros entre as 06h00 de terça-feira e as 03h00 de quarta-feira.

O IPMA emitiu igualmente aviso amarelo para os distritos de Viseu, Porto, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro e Braga devido à previsão de chuva por vezes forte, em especial nas regiões montanhosas entre as 00h00 e as 03h00 de terça-feira.

O IPMA prevê uma descida da temperatura em Portugal continental, que pode atingir no meio da semana menos cinco graus no interior Norte e Centro.

Num comunicado publicado na sua página da internet, o organismo que faz a previsão meteorológica em Portugal explicou que esta descida de temperatura se deve à passagem de "superfícies frontais frias que atravessam o território de norte para sul, às quais estão associadas massas de ar polar, provenientes de noroeste".