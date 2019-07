Fim de semana começa descidas de temperatura e chuva regressa este sábado

Com períodos de céu geralmente muito nublado, o fim de semana começa com descidas de temperatura e a chuva regressa este sábado.Segundo informações fornecidas pelo IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera), esperam-se aguaceiros em praticamente todo o país. A temperatura mais alta esperada este sábado é de 27 graus, nomeadamente em Santarém.O distrito mais frio hoje, com as temperaturas a variar entre os 10 e os 21 graus, é Guarda.O IPMA alerta ainda para a possibilidade de ventos fracos a moderados.