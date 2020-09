Fim de semana despede-se com aguaceiros e subida da temperatura máxima

especial no Norte e Centro e até ao início da tarde, sendo pouco prováveis nas regiões do Baixo Alentejo e Algarve.





Os termómetros vão registar uma pequena subida da temperatura máxima no Norte e Centro.

Depois de uma semana marcada pelo mau tempo, o fim de semana termina com períodos de céu muito nublado e aguaceiros, emO Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê ainda a possibilidade de ocorrência de trovoada no interior da região Norte durante o período da tarde.Lisboa será o distrito mais quente, com 18 graus de mínima e 26 de máxima. Já o Porto vai contar com 16 de mínima e 22 de máxima.Guarda é este domingo o distrito mais frio de Portugal continental, com 10 graus de mínima e 18 de máxima.Para o arquipélago da Madeira, a previsão aponta para céu parcialmente nublado, com os termómetros a subirem até aos 26 graus no Funchal e em Porto Santo.Para os Açores, o IPMA prevê aguaceiros para o Grupo Ocidental e Central. Angra do Heroísmo vai contar com 22 graus de máxima, Santa Cruz e Horta chegam aos 23 e Ponta Delgada espera 24 graus.