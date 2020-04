A chegada ao fim do Estado de Emergência traz também o regresso das temperaturas altas. No próximo domingo, dia 3, a máxima prevista é de 32 graus para a Vidigueira, em Beja, e 30 graus em Setúbal.Lisboa com máximas de 29 graus e céu nublado e o Porto com máximas de 22 graus, são as previsões para o dia que marca o fim do Estado de Emergência em Portugal, provacado pelo coronavírus.Segundo o IPMA, nos últimos dias da semana estão previstos aguaceiros e céu nublado.