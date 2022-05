IPMA alerta para pequena descida das temperaturas e vento forte para esta terça-feira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê que ocorra uma pequena descida das temperaturas em todo o país durante esta terça-feira. O céu estará geralmente pouco nublado, apresentando períodos de maior neblusidade nas regiões Norte e Centro, durante a tarde.Há ainda a registar a possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos no Norte, assim como vento forte na faixa costeira e terras altas.Na região da Grande Lisboa as temperaturas previstas são 20ºC, de máxima, e 14ºC, de mínima, com períodos de céu muito nublado.Já no Porto a temperatura máxima prevista desce para os 18ºC e a mínima para 12ºC.A região do Algarve regista as temperaturas máximas nacionais com os termómetros a poderem atingir os 28ºC em Faro.