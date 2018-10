Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Madeira sob aviso amarelo devido ao vento forte

Rajadas previstas até 70 quilómetros por hora no extremo leste da ilha.

Por Lusa | 09:36

A costa sul da ilha da Madeira vai estar esta quarta-feira e quinta-feira sob aviso amarelo devido à previsão de vento forte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



De acordo com o IPMA, a costa sul da Madeira vai estar sob aviso amarelo entre as 19h00 de hoje e o final do dia de quinta-feira devido à previsão de vento forte do quadrante norte, por vezes com rajadas até 70 quilómetros por hora no extremo leste da ilha.



O aviso amarelo, o terceiro de uma escala de quatro, revela situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.



O IPMA prevê para hoje no arquipélago da Madeira céu com períodos de muita nebulosidade, tornando-se muito nublado a partir do meio da tarde e períodos de chuva fraca ou chuvisco a partir do final da tarde, mais frequentes nas vertentes norte e zonas montanhosas, onde poderá ser moderada.



A previsão aponta ainda para vento moderado do quadrante norte, soprando por vezes forte e com rajadas até 70 km/h, nas zonas montanhosas e no extremo leste da Madeira em especial a partir do final da tarde, sendo fraco nas vertentes sudoeste da ilha.



No Funchal, as temperaturas vão oscilar entre os 19 e os 25 graus Celsius.