Mau tempo chega a Lisboa e granizo pinta IC19 de branco

Vários condutores foram surpreendidos durante a tarde desta segunda-feira.

16:16

O mau tempo já chegou a uma das estradas mais movimentadas da capital. O IC19, que liga Lisboa a Sintra, ficou esta segunda-feira pintado de branco com a queda de granizo na zona de Queluz e Amadora.



Vários condutores foram surpreendidos ao início da tarde com o dilúvio acopanhado de granizo e captaram o momento.



Oito distritos de Portugal continental estão sob aviso amarelo devido à previsão de aguaceiros, que podem ser fortes, acompanhados por granizo e trovoadas, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



Os distritos de Évora, Faro, Setúbal, Santarém, Lisboa, Leiria, Beja e Portalegre estão sob aviso amarelo entre as 10 e as 19h00 desta segunda-feira.



O aviso amarelo, o segundo menos grave, indica uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.



O IPMA prevê para esta segunda-feira no continente céu geralmente muito nublado, aguaceiros que, em especial durante a tarde, podem ser por vezes fortes, de granizo e acompanhados de trovoada e pequena descida da temperatura máxima.