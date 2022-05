Onda de calor no País dura até sábado. Veja a previsão

O território de Portugal continental vive, desde dia 4, uma onda de calor que deverá durar até sábado. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a partir de domingo, os termómetros vão cair mais de 5 °C, com as máximas a descerem abaixo dos 25 °C. Até lá, a onda de calor vai continuar, sobretudo no interior Norte e Centro e Alentejo, com as máximas a rondar ou mesmo a ultrapassar os 30 °C.Entre os dias 4 e 10 de maio, as temperaturas atingiram valores "muito superiores" aos normais para esta época. O período mais crítico ocorreu entre domingo e terça-feira, com valores acima dos 28 °C e "desvios superiores a 7 °C em relação ao valor médio mensal para maio", refere o IPMA.Esta vaga de calor está a ser provocada por "um anticiclone localizado a oeste do arquipélago dos Açores, estendendo-se em crista para a Península Ibérica".A temperatura mais elevada foi registada no dia 10, na Estação Meteorológica de Alvega, em Abrantes, com 35,8 graus, seguida de Mora (35,6) e Santarém/Fonte Boa (35,5). A 10 de maio, havia 40 estações meteorológicas em onda de calor com o número de dias a variar entre seis e oito. Nos últimos 10 anos, maio foi marcado por "vários períodos prolongados de tempo quente", com destaque para os anos de 2015, 2017, 2019 e 2020.