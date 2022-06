Uma vaga de calor tórrido vai atingir Portugal já a partir desta quarta-feira, com temperaturas na ordem dos 40 graus no Interior Centro e Sul do País. O fim de semana prolongado apresenta condições de eleição para ir à praia, esperando-se enchentes.



A temperatura da água do mar vai atingir os 20 graus no Sotavento algarvio e 19 na restante costa.









