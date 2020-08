Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



Bragança,

Esta quarta-feira vai ficar marcada pelo regresso da chuva a Portugal Continental, de acordo com oViseu, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo e Braga estarão com aviso amarelo devido aos aguaceiros, que poderão ser fortes e acompanhados de trovoadas, e ocasionalmente sob a forma de granizo, informou o IPMA.A chuva também irá chegar a Setúbal e Sines. O resto do País pode esperar céu nublado.