Proteção Civil alerta turistas com medidas de precaução para passagem do furacão Lorenzo nos Açores

A Proteção Civil e os Bombeiros dos Açores estão a alertar os turistas para tomarem medidas de autoproteção devido ao furacão Lorenzo, que já obrigou ao encerramento de escolas esta quarta-feira.



São oito as medidas de precaução, entre as quais não circular sem necessidade e redobrar a atenção em locais não pavimentados. "Se estiver no exterior, procure abrigo. Aguarde que o mau tempo passe. Não faça trilhos nem pratique atividades lúdicas", pode ler-se.





Recomenda-se também que "não pratique atividades relacionadas com o mar, nomeadamente pesca desportiva ou desportos náuticos".Recorde-se que o Governo Regional dos Açores vai encerrar as escolas das ilhas dos grupos Central (Graciosa, Terceira, S. Jorge, Pico e Faial) e Ocidental (Corvo e Flores), devido à passagem do furacão ‘Lorenzo’, estando ainda em aberto a possibilidade de encerrar serviços da administração pública. As ilhas do grupo oriental (São Miguel e Santa Maria) estão sob aviso amarelo.

"Em função do que se prevê que aconteça, o Governo Regional decidiu encerrar escolas, creches, jardins de infância, centros de atividades ocupacionais, centros de dia, quer na componente de educação, quer na componente ligada à solidariedade social", adiantou o presidente do executivo açoriano, Vasco Cordeiro.

O furacão progride no oceano Atlântico a uma velocidade de 20 quilómetros por hora. Nas ilhas do Corvo e Flores as ondas podem atingir os 25 metros de altura e as rajadas de vento 200 quilómetros por hora.